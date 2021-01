Gilmar Dal Pozzo pede demissão e deixa o comando do Paraná na Série B

Um dia depois do empate com o Botafogo-SP, por 1 a 1, na Vila Capanema, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Gilmar Dal Pozzo pediu demissão e não é mais o treinador do Paraná.

A decisão foi comunicada para a diretoria nesta terça-feira. Além de Dal Pozzo, o auxiliar Luciano Borges e o preparador físico Walter Grassmann não fazem mais parte da comissão técnica.

Escolhido para substituir Rogério Micale no início de dezembro, Dal Pozzo comandou o Paraná em apenas seis jogos e teve aproveitamento de 22%, com uma vitória, um empate e quatro derrotas.

"Saio em paz e de cabeça erguida porque entreguei meu melhor em cada dia trabalhado, vivendo intensamente e me doando 100%. Como falei na coletiva após o jogo diante do Botafogo-SP, senti a falta da torcida paranista durante meu período", disse Dal Pozzo em comunicado oficial.

Agora, a diretoria deve ir ao mercado em busca de um novo treinador para a reta final da Série B. Enquanto isso, o auxiliar técnico fixo Victor Hugo Annes assume interinamente o comando do time.

Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o Paraná está na 18.ª colocação, com 33 pontos, dois a menos que o Figueirense, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Na sexta-feira, o Paraná faz um confronto direto na briga contra a degola com o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife.