Gilmar diz que terá nova reunião com o Barça sobre Neymar A definição sobre o aproveitamento ou não de Neymar na seleção brasileira que vai disputar a Olimpíada ainda pode demorar. O coordenador de seleções Gilmar Rinaldi revelou na manhã desta segunda-feira em São Paulo que haverá uma outra conversa com o Barcelona para, então, definir se ele poderá ou não participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.