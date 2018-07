Gilmar Rinaldi diz que Maicon foi dispensado por indisciplina

Depois do corte do lateral-direito Maicon da concentração da seleção brasileira, o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, explicou o motivo do afastamento do jogador. "Foi indisciplina, mas não vou falar o motivo", afirmou o dirigente, na saída do grupo do Brasil para o treinamento, que será realizado em Miami na tarde deste domingo.

Maicon foi desligado da delegação que está concentrada em Miami, nos Estados Unidos, no início desta tarde. Os jogadores tiveram folga neste sábado e deveriam se reapresentar até 20 horas. Gilmar não deixou claro se houve atrasos por parte do lateral.