Gilmar Rinaldi tem reunião com Dunga, Gallo e Vadão

O coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, teve nesta quarta-feira, na sede da entidade, no Rio, uma reunião de trabalho com os principais técnicos que estão sob seu comando. Dunga, da seleção principal, Vadão, do time feminino, e Alexandre Gallo, das categorias de base, participaram do encontro.

Segundo comunicado divulgado pela CBF, esse tipo de conversa vai "tornar-se mais costumeira ainda daqui para frente". A reunião, ainda de acordo com a entidade, tem como objetivo "a procura de uma uniformidade de trabalho e estrutura para as seleções", principalmente para as competições do ano que vem.

A seleção principal, por exemplo, disputará em 2015 a Copa América, entre junho e julho, no Chile, e ainda começará a jogar, no segundo semestre, as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. No caso de Vadão, o desafio para o time feminino do Brasil no ano que vem é o Mundial do Canadá, também entre junho e julho.

Para Gallo, que acumula o cargo de coordenador das categorias de base da CBF com o de técnico da seleção Sub-20, são duas importantes competições previstas em 2015: o Sul-Americano Sub-20, em janeiro, no Uruguai, e, em caso de classificação, tem o Mundial da categoria, em maio, na Nova Zelândia.