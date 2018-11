Gilson aponta Botafogo revigorado para o clássico com o Flamengo

O elenco do Botafogo se reapresentou nesta terça-feira revigorado após a vitória por 1 a 0 diante do Corinthians. O resultado positivo no último domingo elevou o moral do time, que neste sábado vai ter o clássico diante do Flamengo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo Gilson falou sobre o alívio da última vitória. "Nós víamos de uma derrota em casa, onde não podemos perder pontos. Essa vitória diante do Corinthians nos deu uma certa tranquilidade para que tenhamos uma boa semana de trabalho visando o clássico. Será mais um jogo crucial para nós. Foi assim diante do Corinthians e também será diante do Flamengo".

O defensor afirmou que o Botafogo precisa ter a iniciativa diante do eterno rival. "Jogando em casa nós temos a obrigação de ter a iniciativa da partida. Foi assim em todos os jogos que fizemos aqui e será assim contra eles também. Temos essa semana para realizarmos os últimos acertos por um bom jogo no sábado".

Sobre as características do Flamengo, Gilson preferiu não fazer uma análise profunda. "Difícil falar de uma peça ofensiva. Todos nós sabemos das qualidades deles e não podemos nos preocupar só com um, mas sim com todo o time. Temos que fazer um jogo de muito concentração e estarmos ligados nos detalhes para sairmos vitoriosos".