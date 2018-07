Gilson é a aposta de Vadão no Criciúma contra o Vasco O lateral Gilson é a aposta do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, em substituição ao volante Elton (suspenso) na partida deste sábado, às 18h30, diante do Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ewerton Páscoa e o meia Daniel Carvalho foram cotados para ocupar a vaga, porém o treinador deu preferência ao versátil jogador.