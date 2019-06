Gilson festeja boa fase no Botafogo sob comando de Barroca e exalta treinador

O lateral-esquerdo Gilson conseguiu emplacar uma boa sequência de partidas pelo Botafogo depois que o técnico Eduardo Barroca assumiu o comando da equipe, em abril. E desde então o jogador vem atravessando uma boa fase com a camisa alvinegra, na qual ele recuperou a sua condição de titular e se firmou no time.

Ao comentar sobre o seu atual momento nesta quinta-feira, o atleta exaltou o trabalho que vem sendo realizado pelo comandante botafoguense. "Já trabalhei com alguns treinadores aqui, cada treinador tem o seu perfil de trabalho, o Barroca tem o dele é um perfil que nos agrada muito. Ele nos dá muita liberdade, procura sempre deixar bem claro que ele quer o time dele com a bola, que o time dele controle o jogo estando com a bola. Nós, jogadores, estamos bem contentes com este trabalho", ressaltou Gilson, em entrevista coletiva.

No último domingo, o Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, no Engenhão, no clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E ele teve a sua boa atuação reconhecida com aplausos dos torcedores alvinegros, fato que também foi celebrado pelo lateral nesta quinta.

"Isso é Gratificante. Sinal de que meu trabalho e minha entrega estão dando resultados. Todos sabemos que é preciso estar preparado para as cobranças que existem em time grande. Ser aplaudido pelo torcedor me dá mais confiança, me dá mais tranquilidade e mais vontade de continuar evoluindo a cada partida", destacou.

Gilson também lembrou que acabou sendo recompensando pela insistência em continuar atuando pelo Botafogo, depois de chegar a ter sido procurado por outros clubes nos últimos tempos. Ele tem contrato com o time apenas até o final deste ano. "Quero deixar bem clara a minha felicidade de estar aqui. Estou num clube grande, de muita tradição. Há momentos ruins e bons, isso é normal, todo profissional vai passar por isso. Mesmo recebendo propostas, nunca pensei em sair do Botafogo. Sempre pensei em continuar focado no meu trabalho. Até porque eu sabia que teria outra oportunidade e queria estar preparado para quando essa oportunidade chegasse e responder à altura. Graças a Deus, estou conseguindo uma regularidade muito boa", comemorou.

O time dirigido por Barroca realizou na tarde desta quinta-feira mais um treino de preparação para enfrentar o CSA, no domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela oitava rodada do Brasileirão. Ao projetar o confronto, no qual a sua equipe buscará a sua primeira vitória fora do Rio nesta edição da competição, Gilson previu uma partida complicada, mas está confiante na possibilidade de sua equipe somar mais três pontos.

"Estamos trabalhando numa semana cheia se preparando para pegar o CSA, sabemos o quanto vai ser difícil. O CSA tem muita força em casa, com o apoio do seu torcedor. Estamos trabalhando muito para realizar um bom jogo no domingo", disse.

O Botafogo é o atual sétimo colocado da competição nacional, com 12 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras, que no sábado encara o Athletico-PR, em São Paulo, em outro duelo válido pela oitava rodada.