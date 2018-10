Gilson ganha disputa com Moisés e será titular da lateral do Botafogo no Castelão

O elenco do Botafogo realizou, na tarde deste domingo, no estádio Alcides Santos, em Fortaleza, o último treino visando o confronto diante do Ceará, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Castelão, onde será fechada a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a atividade indicou que Gilson ganhou disputa por um lugar no time com Moisés e será escalado como titular da lateral esquerda no confronto.

Outra possível novidade na equipe é a entrada de Rodrigo Pimpão e a saída de Erik do ataque, no qual poderia formar dupla ofensiva com Kieza. Já no meio-campo, o volante Bocheca reclama de dores no joelho desde a última quinta-feira e embarcou para a capital cearense como dúvida para o confronto. Caso não possa atuar, o favorito a entrar no time é Marcelo Benevenuto.

Para este duelo em Fortaleza, o técnico Zé Ricardo não conta com o lateral Marcinho, suspenso, além dos lesionados Gatito Fernández, Jefferson, João Paulo, Marcelo, Valência e Jean.

Com todos estes problemas, uma provável escalação da equipe nesta segunda-feira é a seguinte: Saulo; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bochecha (Marcelo Benevenuto) e Luiz Fernando; Erik (Rodrigo Pimpão) e Kieza.