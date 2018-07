Gilson Kleina adia estreia de Bruno César e Josimar no Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Josimar e o meia Bruno César estão prontos para estrear pelo Palmeiras, mas o técnico Gilson Kleina resolveu não contar com a dupla na partida diante do Audax, neste domingo, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu, pela sétima rodada do Paulistão. Os dois jogadores não foram sequer relacionados para a partida. A ideia do treinador é aproveitar a próxima semana sem jogos para fazê-los treinar mais e assim já começar a ganhar entrosamento com os novos companheiros.

Do time habitual das últimas partidas, a única novidade é a presença de William Matheus no lugar de Juninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Leandro, embora esteja cansado e "pendurado" com dois cartões amarelos (o próximo compromisso palmeirense é o clássico com o Corinthians), vai para o jogo.

Além de Juninho, Kleina não poderá contar com Tiago Alves, Eguren, Renato, Victorino e Bruno Oliveira, todos se recuperando de lesão. Já o volante França, que na quinta-feira sofreu uma pancada no treino da última quinta-feira, já está bom e à disposição do treinador.

RELACIONADOS

Goleiros - Fernando Prass e Fábio

Laterais - William Matheus e Wendel

Zagueiros - Wellington, Lúcio e Marcelo Oliveira

Volantes - França e Wesley

Meias - Mendieta, Marquinhos Gabriel, Serginho, Mazinho, Valdivia e Patrick Vieira

Atacantes - Alan Kardec, Leandro e Diogo