Gilson Kleina admite necessidade de reforços para o Brasileirão

SÃO PAULO - A boa campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista não ilude o técnico Gilson Kleina. O treinador acredita que serão necessárias contratações para o time brigar forte na disputa do Brasileirão e que o torneio estadual está sendo usado para ver quais jogadores estão em condições de ajudar o time na competição nacional.

"O campeonato serve como um parâmetro, mas não dá para achar que não precisamos qualificar o nosso trabalho técnico e tático. Na Série A, o erro tem que ser muito menor porque não existe refresco", alertou o treinador, depois de ter comandado o Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, nesta quinta-feira à noite, no Pacaembu.

"No Brasileiro, você sai do Cruzeiro em Belo Horizonte e pega um clássico no Pacaembu. Depois tem um Flamengo no Maracanã. É um trabalho árduo ficar entre os melhores. Vejo que as equipes que estão na Libertadores fizeram um investimento e outras equipes estão há alguns anos na Série A aprenderam a jogar a competição", completou o comandante.

Kleina tem constantemente reuniões com membros da diretoria palmeirense, em especial, com Omar Feitosa, gerente de futebol. No treino de quarta-feira, o presidente Paulo Nobre e seu vice, José Carlos Brunoro, também foram ao campo conversar com o treinador. "Não podemos achar que não precisamos qualificar, pelo contrário. Nas reuniões que a gente tem falamos que em algumas situações precisamos reforçar, mesmo com nosso elenco sendo de qualidade atualmente", enfatizou.