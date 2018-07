Gilson Kleina agradece apoio da torcida após a queda

SÃO PAULO - Depois de amargar o rebaixamento do Palmeiras com duas rodadas de antecedência para o término do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilson Kleina vive dias tristes no clube, que apenas cumprirá tabela diante do Atlético-GO, neste domingo, no Pacaembu, e depois no clássico diante do Santos, no próximo dia 1.º de dezembro, na Vila Belmiro. O comandante, porém, fez questão de agradecer, nesta sexta-feira, os torcedores palmeirenses pelo apoio que estão dando ao time neste momento difícil da história alviverde.

"Queria agradecer o torcedor palmeirense e o carinho que ele tem pelo clube. Estou vendo pelos sites e redes sociais que o amor pelo Palmeiras é maior do que a dor que estão sentindo. Quero agradecer a mobilização, é uma atitude comovente", afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta tarde de sexta, na Academia de Futebol.

Kleina lembrou que não será fácil voltar ao Pacaembu neste domingo na condição de rebaixado, em um jogo contra outro clube que caiu para Série B, mas enfatizou que o mais importante é o time seguir sendo apoiado pelos seus torcedores. Torcedores que certamente terão papel fundamental agora na caminhada que o time irá trilhar para tentar retornar à elite do futebol brasileiro em 2013.

"Estamos retornando ao Pacaembu após tanto tempo e vemos que, mesmo na situação adversa que nos encontramos, recebemos o apoio incondicional do torcedor. De tudo que pudemos ler e presenciar, fica a grandeza dessa torcida. Não podia deixar de fazer esse esclarecimento", completou.

Na última partida que disputou no Pacaembu, o Palmeiras venceu o Millonarios por 3 a 1, no dia 2 de outubro, pela Copa Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, o último duelo no estádio aconteceu no triunfo por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, em 29 de setembro.