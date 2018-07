Gilson Kleina almeja acesso do Palmeiras daqui a 4 jogos e no Pacaembu

SÃO PAULO - Embora todos no Palmeiras tentem evitar cantar vitória antes do tempo, é inevitável que o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro seja visto hoje apenas como questão de tempo. Por isso, o técnico Gilson Kleina admite que seria perfeito atingir tal objetivo daqui a quatro rodadas, contra o Figueirense, no Pacaembu.

"Seria um grande momento, não há a menor dúvida. O torcedor mais uma vez compareceu e nos apoiou (contra o Sport). Espero que seja assim nos próximos jogos aqui", disse o treinador. Na partida de sábado diante do rival pernambucano, 21.054 pagantes foram ao Pacaembu.

Entretanto, matematicamente, pode ser que o Palmeiras ainda não consiga o acesso contra o Figueirense. Caso vença seus próximos quatro jogos, o time alviverde pode abrir 29 pontos de distância para o quinto colocado, sendo que ainda restarão 30 pontos em disputa.

Antes do Figueirense, o Palmeiras terá como rivais, pela ordem, o América-RN (sábado, em casa), o Oeste (1º de outubro, em São José do Rio Preto) e ABC (5 de outubro, em Natal).