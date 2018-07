Gilson Kleina arma Palmeiras com quatro mudanças contra o Ituano

SÃO PAULO - Depois do empate com o Corinthians no clássico do último domingo, o Palmeiras terá quatro mudanças para enfrentar o Ituano, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela nona rodada do Paulistão. Com exceção do meia Valdivia, que será poupado para evitar sobrecarga física, as outras três trocas são forçadas: o atacante Leandro cumprirá suspensão, o volante Wesley sente dores musculares e o zagueiro Wellington sofre com dores na coxa esquerda.

Assim, os escolhidos pelo técnico Gilson Kleina para entrar no time são o meia Mendieta, o atacante Diogo e os volantes França e Josimar. Com isso, o polivalente Marcelo Oliveira, que vinha jogando como volante, será recuado para formar a dupla de zaga com Lúcio.

Na disputa pela vaga de Valdivia, o paraguaio Mendieta levou a melhor e começa jogando. Enquanto isso, o recém-contratado Bruno César ficará como opção no banco de reservas, podendo fazer a sua estreia pelo Palmeiras no decorrer da partida contra o Ituano.

Assim, a escalação palmeirense para o jogo tem Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; França, Josimar, Mendieta e Mazinho; Diogo e Alan Kardec. Preocupado com tantas mudanças, Gilson Kleina manteve a mesma formação durante todo o treino desta terça-feira, algo raro para o treinador, que costuma sempre fazer alguns testes no time.