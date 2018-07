Gilson Kleina assume comando do Bahia no Brasileirão

Gilson Kleina é o novo técnico do Bahia. A contratação foi confirmada nesta quarta-feira pelo clube, que procurava um treinador desde a saída de Marquinhos Santos no dia 26 de julho. Charles Fabian assumiu o comando interino no período, passando agora a ser auxiliar na comissão técnica.

Com 46 anos, Gilson Kleina estava desempregado desde que deixou o Palmeiras em maio - no clube paulista, onde estava desde setembro de 2012, ele somou 56 vitórias, 20 empates e 29 derrotas. Antes, comandou também a Ponte Preta e ainda foi auxiliar do técnico Abel Braga por muito tempo.

A missão de Gilson Kleina no Bahia será evitar o rebaixamento no Brasileirão. O time ocupa a 18ª colocação, com apenas 13 pontos somados em 14 rodadas. Sua estreia no cargo deve acontecer neste sábado, no jogo contra o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo.

Sob o comando de Charles Fabian, o Bahia já esboçou uma reação, com duas vitórias e um empate em três jogos disputados. "A gente tem de unir forças nesse momento. E também terei a chance de trabalhar com um grande treinador", afirmou o interino, que agora será auxiliar de Gilson Kleina.