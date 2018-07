Gilson Kleina começa a planejar o Palmeiras sem Alan Kardec

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina já começa a planejar o futuro do Palmeiras sem o atacante Alan Kardec. O jogador está em negociação avançada com o São Paulo e deve ser anunciado pelo clube do Morumbi nesta segunda-feira, após uma "novela" com a diretoria do time alviverde.

"Temos de começar um novo sistema, uma nova situação, mas sem deixar de ser ofensivo. Talvez podemos escalar três atacantes, com características diferentes, ou quem sabe, centralizar. Vamos ver de que forma iremos trabalhar", projeta o treinador.

Kardec marcou dez gols na temporada e é o artilheiro da equipe no ano. Sem o centroavante, o ataque alviverde deve ter Leandro, Marquinhos Gabriel e Diogo. Nos próximos dias, a diretoria deve oficializar a contratação de Henrique, destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista. O atacante viria para ser reserva de Kardec, mas deve assim que chegar deve assumir a vaga de titular.

O goleiro Fernando Prass também já lamenta a saída de Kardec e prevê dias difíceis para o Palmeiras até se adaptar ao novo esquema. "Perder um jogador que já está no esquema da equipe causa preocupação, ainda mais sendo um cara como o Kardec. Vai ser uma perda grande, mas o Palmeiras já perdeu Edmundo, Evair e outros grandes jogadores e sobreviveu. Não podemos ser reféns de um jogador", disse.