Gilson Kleina confirma Valdivia como titular no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia vai disputar a sua primeira partida como titular do Palmeiras nesta quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, contra o São Bernardo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A escalação do meia foi confirmada pelo técnico Gilson Kleina, que poupou o meia do treinamento desta quarta-feira apenas por precaução.

Assim, Valdivia vai substituir Patrick Vieira, como aconteceu durante o segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o Penapolense no último domingo. "Vai ser o time que terminou o último jogo. Estamos colocando jogadores com melhor ritmo", afirmou o treinador do Palmeiras.

Kleina espera que Valdivia volte a fazer diferença para o time no seu primeiro jogo como titular no ano. "Achei melhor ele ficar tratando, todo mundo sabe das limitações dele. Ele pode fazer a diferença ao longo do jogo, por isso temos que ter cuidado", comentou.

O treinador do Palmeiras também sacou o volante João Denoni para escalar o atacante Vinicius e demonstrou confiança no jogador. "Ele terminou a Copa São Paulo faz pouco mais de uma semana e tem totais condições de abraçar a titularidade", disse, justificando a formação do time com três atacantes. "É uma forma de dar mais criatividade pelos lados do campo", completou.

Com as entradas de Valdivia e Vinicius, além do retorno do lateral-esquerdo Juninho, recuperado de lesão, o Palmeiras vai enfrentar o São Bernardo con a seguinte escalação: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley e Valdivia; Maikon Leite, Barcos e Vinicius.