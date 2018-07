Gilson Kleina critica Valdivia e fala sobre privilégios dados ao jogador

SÃO PAULO - Gilson Kleina não aliviou nas críticas e demonstrou irritação, nesta sexta-feira, ao comentar o fato de o meia Valdivia ter se reapresentado aos treinos com quatro dias de atraso em relação à data inicialmente estipulada pela comissão técnica do Palmeiras. O treinador não ficou satisfeito com a postura do atleta, que chegou a ser punido com uma multa aplicada pela diretoria palmeirense depois de avisar tardiamente que se ausentaria, com a justificativa de que realizaria um tratamento médico no Chile com o objetivo de evitar novas lesões.

"É louvável o atleta ter treinado nas férias, mas não concordo com o modelo que foi feito. Não posso compactuar com o fato de um atleta da nossa instituição não comunicar os profissionais que aqui estão. Temos que dar satisfação ao clube que representamos", afirmou Kleina, em entrevista coletiva.

Em seguida, o comandante deixou claro que não está contente com o fato de o Palmeiras conceder privilégios ao atleta chileno. "Se a moda pega, cada um se apresenta no dia que achar melhor e vem com os seus documentos", completou Kleina, se referindo aos exames e fotos que Valdivia trouxe ao Palmeiras para comprovar o tratamento feito em solo chileno.

Kleina ainda cobrou tratamento igual a todos os jogadores do elenco palmeirense por parte da diretoria, assim como espera por uma posição mais firme em relação aos deslizes do meio-campista a partir de agora.

"A disciplina é inerente em qualquer segmento. O que tem de parar de acontecer é parar de passar a mão na cabeça de alguns jogadores. Isso funciona para todos. Será que se fosse outro jogador e não tivesse tanta importância para o grupo o tratamento seria igual (ao dado a Valdivia)? Não podemos ser maior do que o nosso distintivo", ressaltou Kleina, negando, porém, que irá punir o chileno com a possível ida do meia para o banco de reservas nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. "A conduta do atleta é uma coisa, e o futebol outra. Não posso ir contra um futebol vistoso. Assim estaria indo contra a instituição Palmeiras", justificou.

Valdivia reconheceu que errou e aceitou a multa imposta pelo clube, assim como negou, na última segunda-feira, o seu desejo de deixar o Palmeiras. Valdivia se apresentou aos treinos naquela ocasião, mas a data da reapresentação do elenco palmeirense era o último dia 3, quando avisou que iria atrasar sua volta em contato com o gerente de futebol do clube, César Sampaio.