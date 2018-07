Gilson Kleina desabafa após vitória e vaga no Palmeiras A comemoração pela classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores, com a vitória sobre o Libertad, do Paraguai, teve uma boa dose de desabafo para o treinador do Palmeiras. Gilson Kleina foi um dos mais emocionados e fez questão de destacar a ajuda da torcida nos jogos desta quinta-feira e contra o Tigre, da Argentina, na semana passada.