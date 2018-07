Gilson Kleina descarta poupar titulares contra o Paysandu

SÃO PAULO - O Palmeiras abandonou a ideia de poupar jogadores para enfrentar o Paysandu, neste sábado, pela Série B, e vai entrar em campo no Pacaembu com o que tem de melhor disponível no elenco. Somente o meia Valdivia, com lesão na coxa direita, será preservado. A única dúvida é o atacante Leandro, que sentiu dores nas costas, e pode ser substituído por Serginho.

O técnico Gilson Kleina afirmou que, mais importante do que poupar o elenco para a estreia na Copa do Brasil, na próxima semana, é dar continuidade ao time que está há dez jogos invicto. "Conversamos com o departamento médico depois das avaliações que eles fizeram do desgaste dos jogadores. Todos estão bem recuperados e prontos para jogar", garantiu.

A escolha por escalar seus melhores jogadores contra o Paysandu, segundo o técnico, é para ampliar a folga no G4 da Série B para futuramente poder focar na disputa da Copa do Brasil, caso seja necessário.

Kleina pediu para o elenco não se acomodar no jogo de sábado, apesar do inegável favoritismo. O adversário está na zona de rebaixamento e perdeu os sete jogos que disputou fora de casa na competição. "Nossa sequência de bons jogos nos deixa confiantes. Somos líderes por mérito e competência, mas a estrada é longa e temos que ficar atentos. Todos jogam contra o Palmeiras com uma atitude diferente", afirmou.

O time titular deste sábado será Fernando Prass; Luis Felipe, Henrique, Vilson e Juninho; Márcio Araujo, Charles, Wesley e Mendieta; Leandro (Serginho) e Alan Kardec.