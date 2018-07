Gilson Kleina diz que conta com o retorno do volante Souza

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina deu nesta quarta-feira algumas pistas do seu planejamento para a reformulação do elenco do Palmeiras para a próxima temporada. E adiantou que conta com o retorno do volante Souza, que foi revelado nas categorias de base do clube e está emprestado ao Náutico, onde vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro.

O empréstimo de Souza para o Náutico acaba agora no fim do ano e ele já disse que, mesmo com o rebaixamento para a Série B, voltaria com prazer para o Palmeiras. "Ele está fazendo um grande campeonato. No meu planejamento, eu conto com esse garoto", revelou Gilson Kleina, em entrevista para a TV Bandeirantes.

O treinador disse também estar observando outros jogadores do Palmeiras que estão emprestados, como o volante Wendel (Ponte Preta) e o goleiro Deola (Vitória). Sobre reforços, Kleina evitou dar nomes de quem pode chegar, mas admitiu que os laterais Yago Pikachu (Paysandu) e Cicinho (Ponte Preta) são dois que interessam.

Ele explicou ainda que é preciso buscar reforços de peso, para qualificar o elenco palmeirense. "O pensamento é fazer contratações pontuais e nomes que chegam para ser referência", disse Gilson Kleina, que também promete aproveitar mais garotos revelados nas categorias de base do clube, como já fez com João Denoni e Patrick Vieira.

Para o treinador, Caio e Índio são duas revelações que podem fazer parte do elenco profissional num futuro próximo. A tendência, inclusive, é de que vários garotos da base sejam escalados nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Assim, o Palmeiras poderia antecipar as férias de parte do grupo e começar antes a pré-temporada.