Gilson Kleina é apresentado e prega união para resgatar a Ponte Preta

O técnico Gilson Kleina deu início à sua terceira passagem pela Ponte Preta nesta terça-feira, quando foi apresentado oficialmente, em Campinas, e comandou seu primeiro treinamento no CT do Jardim Eulina.

Contratado para substituir Marcelo Chamusca, o treinador de 50 anos chega para as últimas nove rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com a possibilidade de prorrogar o vínculo para 2019. Na sua apresentação, ele pregou união dentro e fora de campo e falou até em buscar o acesso.

"O que eu quero é unificação. Por mais que existam divergências, importante que todos entendam que a Ponte precisa resgatar a sua força. Se eu peço união no vestiário, imagina se eu não vou pedir união para os dirigentes, que são as cabeças pensantes da instituição", afirmou Kleina.

A estreia do treinador será no sábado, quando a Ponte Preta recebe o CRB, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 30.ª rodada da Série B. O time campineiro não vence há oito jogos e aparece na 13ª colocação, com 37 pontos. Kleina assegurou ser possível subir, desde que o time tenha uma grande performance e chegue pelo menos aos 60 pontos.