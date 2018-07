Gilson Kleina elogia Mendieta e aposta em convocação do meia

SÃO PAULO - O meia Mendieta tem sido o substituto de Valdivia no Palmeiras e, com dois gols marcados nos últimos três jogos, não tem decepcionado a torcida e o técnico Gilson Kleina, que elogiou a evolução do jogador e aposta na convocação dele para a seleção paraguaia.

"O Mendieta assumiu a responsabilidade de armar o time e tem se saído muito bem, tanto nos passes como nos dribles. Ele já está à vontade no Palmeiras", destacou o técnico na noite de quarta, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Kleina afirmou que o jogador ainda precisa se adaptar ao posicionamento dos volantes de marcação no Brasil, que costumam atuar mais avançados do que no Paraguai. Exatamente o mesmo processo é o que falta para o volante uruguaio Sebastian Eguren se firmar no time.

O técnico ressaltou que o trabalho realizado pelo elenco tem trazido como um dos frutos a convocação de jogadores para as suas respectivas seleções. Fora apostar que Mendieta deve ganhar chance no Paraguai, Kleina lembrou que outros atletas têm sido chamados: como Eguren, Valdivia, Leandro e Henrique, que foi uma das surpresas da lista do técnico Luiz Felipe Scolari para os amistosos da seleção brasileira com Austrália e Portugal.

"Pelo trabalho que o Henrique está fazendo como zagueiro e capitão, a convocação é muito merecida. Ele é muito participativo dentro do vestiário e o grupo ficou muito feliz com a novidade. A tradição da camisa do Palmeiras faz os jogadores chegarem à seleção", comentou.