Gilson Kleina escala Palmeiras com voltas de Charles e Valdivia

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina comandou na manhã desta sexta-feira o último treino de preparação do Palmeiras para a partida deste sábado, contra o Paraná, às 16h20, no Pacaembu, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As principais novidades da atividade foram os retornos de Valdivia e Charles ao time titular.

O meia chileno está de volta ao time depois de ter sido poupado do confronto diante do São Caetano, na última terça-feira, no ABC paulista, enquanto o volante não participou deste último duelo porque precisou cumprir suspensão após ser expulso diante do Bragantino.

Sem Valdivia e Charles, Kleina optou por escalar o Palmeiras com três atacantes contra o São Caetano, com Ananias fazendo trio ofensivo com Leandro e Alan Kardec, assim como promoveu a entrada de Mendieta no meio-campo ao lado de Márcio Araújo e Wesley.

Agora, com a volta dos dois jogadores, o treinador retoma o esquema 4-4-2 em um time que deverá contar com a seguinte formação neste sábado: Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Valdivia; Leandro e Alan Kardec.

Esta formação participou de um treinamento tático na manhã desta sexta, em uma atividade que também contou com um trabalho de bolas aéreas, com a cobrança de faltas e escanteios. Os prováveis titulares deste sábado também treinaram pênaltis.