Gilson Kleina escala Valdivia e Mendieta juntos no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina mudou a formação tática do Palmeiras para o jogo deste sábado contra o Ceará, em Fortaleza, pela 18ª rodada da Série B. Em vez de um meio-de-campo com apenas um meia na armação, dessa vez serão dois, com a entrada de Valdivia e a manutenção do paraguaio Mendieta entre os titulares.

Quem saiu do time foi o volante Charles, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Boa Esporte, no último sábado, e está suspenso. A nova formação também reflete uma postura mais ofensiva. O Palmeiras vinha usando três volantes e costumava colocar um outro meia apenas no segundo tempo. A mudança foi decisiva para fazer a equipe ganhar jogos de virada, como sobre o Paraná e o Paysandu, ambos em São Paulo.

Outra novidade da equipe é a entrada do zagueiro Tiago Alves. Ele ocupará a vaga de Vilson, que foi negociado com o Stuttgart, e passa a formar a dupla de zaga com Henrique. Ambos atuaram juntos no último sábado, contra o Boa, quando Vilson havia sido poupado para o jogo contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil.

O Palmeiras deve ir a campo neste sábado com a seguinte escalação: Fernando Prass; Luis Felipe, Tiago Alves, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley e Mendieta; Leandro e Alan Kardec.