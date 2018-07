Gilson Kleina escala Vinícius no lugar de Alan Kardec

SÃO PAULO - O atacante Vinícius será titular do Palmeiras no jogo desta terça-feira, contra o Avaí, em Florianópolis, pela Série B. O jogador de 20 anos ganhou a vaga para substituir Alan Kardec, artilheiro do time na competição, que recebeu o cartão vermelho no empate com o América-MG, no último sábado, e irá cumprir suspensão.

Outra mudança é a volta do lateral-esquerdo Juninho. Mesmo após se recuperar de dores no púbis, ele continuou como reserva do volante Wendel, que, apesar de estar improvisado na posição, foi bastante elogiado pelo técnico Gilson Kleina. Mas agora, como o lateral-direito titular Luis Felipe está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, abriu espaço para o retorno de Juninho no time. Assim, Wendel continua na escalação, passando a atuar, porém, no lado direito.

O treinador comandou na tarde desta segunda-feira uma atividade tática somente com os titulares. Fora as bolas paradas, Gilson Kleina trabalhou bastante a saída de bola com os laterais, ao pedir velocidade e movimentação dos demais jogadores.

Na luta para manter a liderança da Série B - tem três pontos de vantagem sobre a Chapecoense -, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Wendel, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley, Mendieta e Valdivia; Leandro e Vinícius.