Gilson Kleina espera que Valdivia demonstre mais comprometimento

SÃO PAULO - Um dos jogadores que mais causa amor e ódio no Palmeiras é Valdivia. Nos últimos tempos, o meia tem sido alvo de intensas e infinitas discussões sobre seu futuro no clube. Para o técnico Gilson Kleina, apesar do ano muito ruim do chileno, ele ainda é um jogador em que se pode confiar, mas, para isso, será necessária uma conversa.

"Como ele está em tratamento, vou esperar para ter uma conversar mais franca e transparente com ele. A princípio, ele tem contrato até 2015 e nosso planejamento é contar com ele", disse o treinador do Palmeiras, que revelou existir uma proposta da Europa pelo chileno. "Para não falar que não chegou nada, parece que tem o interesse lá de fora pelo Valdivia, do futebol europeu."

A conversa entre jogador e treinador terá como tema principal o comprometimento. "Eu acredito nele. Se eu falar que o Valdivia não é diferenciado, estaria mentindo. Ele tem qualidade e recursos diferentes, já demonstrados. Isso que eu quero conversar com ele. Vamos tentar resgatar aqueles grandes momentos dele com a camisa do Palmeiras", explicou Gilson Kleina.

A tendência é que Valdivia fique pelo menos até o meio do ano no elenco palmeirense, mas Gilson Kleina ainda quer tentar tirar algo mais do chileno. "Temos de, juntos, ter comprometimento para com o Palmeiras. Isso que precisa ficar claro para ele e vamos tentar passar essa ideia", avisou o treinador.

Valdivia ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o São Paulo no dia 6 de outubro. Numa temporada recheada de contusões, um dos poucos momentos de boa fase do chileno foi durante a campanha do título da Copa do Brasil, em especial nas partidas contra Atlético-PR e Grêmio.