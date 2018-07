Gilson Kleina exalta Valdivia e Leandro em vitória palmeirense

SOROCABA - O técnico Gilson Kleina ficou satisfeito com as boas atuações de Valdivia e Leandro na vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Atlético Sorocaba, fora de casa, no último domingo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os dois jogadores retornaram ao time na partida e marcaram um gol cada no Estádio Walter Ribeiro.

"A reestreia do Leandro e do Valdivia não nos causou surpresa, a gente sabe da qualidade desses jogadores. Agora é questão de tempo para dar uma sequência aos dois", afirmou o treinador palmeirense.

Kleina também elogiou Wendel, que teve participação direta no gol marcado por Valdivia ao cruzar para o chileno. "Isso é mérito do próprio jogador e do treinamento. Os jogadores fecham muito no primeiro pau, então a gente faz a leitura e toca essa bola para trás", explicou.

A vitória de domingo foi a segunda do Palmeiras de virada neste Campeonato Paulista, pois na estreia o time reverteu a vantagem inicial do Linense para batê-lo por 2 a 1. Kleina destacou o poder de reação da sua equipe, mas também cobrou mais atenção dos seus jogadores.

"Houve tranquilidade e isso passa por uma equipe do potencial do Palmeiras para a gente poder reagir e conseguir os resultados. Aconteceu isso no primeiro jogo e aconteceu hoje, mas nós não podemos ficar só apostando nisso", alertou o técnico.

Líder do Grupo D do Campeonato Paulista com nove pontos, o Palmeiras volta a jogar na próxima quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, diante do Penapolense, às 19h30.