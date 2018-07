Gilson Kleina faz testes em treino do Palmeiras Gilson Kleina resolveu fazer testes durante o treino do Palmeiras, nesta quarta-feira, em preparação para o jogo contra o ABC, sexta, no Pacaembu, em rodada da Série B. Em coletivo observado pelo presidente Paulo Nobre, o treinador escalou o zagueiro Henrique no meio-campo e poupou o atacante Leandro no decorrer da atividade.