Gilson Kleina indica que deve manter time do Palmeiras para o clássico

SÃO PAULO - No último treino aberto para a imprensa antes do clássico de domingo contra o Corinthians, na tarde desta quinta-feira, na Academia, o técnico Gilson Kleina não quis definir a escalação palmeirense. Mas, mesmo fazendo um trabalho tático com 13 jogadores para cada lado, ele deu indícios de que deve manter o time que vem jogando nas últimas rodadas do Campeonato Paulista.

A provável escalação palmeirense para o clássico tem Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Wellington e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Mazinho e Valdivia; Leandro e Alan Kardec. No treino tático desta quinta-feira, esses 10 jogadores de linha estiveram no mesmo time, junto com os reservas Felipe Menezes, França e Paulo Henrique. Assim, devem ser mantidos.

O Palmeiras não tem problemas para o clássico de domingo no Pacaembu. Titular do time, o lateral-esquerdo Juninho cumpriu suspensão na rodada passada e está de volta. Enquanto isso, Gilson Kleina já pode contar também com o volante Eguren e o zagueiro Tiago Alves, recuperados de contusão, e com o meia Bruno César e o volante Josimar, ambos recém-contratados.

Agora, Gilson Kleina vai comandar mais dois treinos para o clássico, ambos fechados para a imprensa, na tarde desta sexta-feira e na manhã de sábado. Assim, o Palmeiras espera estar preparado para enfrentar o Corinthians e manter sua boa campanha no Paulistão - lidera o Grupo D com 19 pontos, após seis vitórias e um empate nas sete primeiras rodadas.