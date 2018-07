Gilson Kleina mantém time e deixa Juninho no banco

Assim, o reserva Leandro será mantido como titular da lateral esquerda do Palmeiras neste sábado. O veterano jogador de 33 anos foi contratado pelo clube no começo de setembro e estava sem jogar desde julho do ano passado, mas aproveitou a ausência de Juninho, primeiro por lesão e depois por suspensão, para fazer sua estreia com a camisa palmeirense e conquistar a confiança do técnico.

Em relação ao time que venceu o Bahia em Salvador, Gilson Kleina será obrigado a fazer uma única mudança, por causa da suspensão do volante João Denoni, o que abre espaço para o também volante Márcio Araújo ser escalado neste sábado. O Palmeiras, portanto, terá Bruno; Artur, Mauricio Ramos, Henrique e Leandro; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Patrick Vieira; Luan, Betinho e Barcos.

Com a vitória de quarta-feira, o Palmeiras ganhou ânimo na luta contra o rebaixamento, ao chegar aos 29 pontos, seis atrás do primeiro time fora do grupo dos quatro últimos colocados, que é justamente o Bahia. Mas a reação palmeirense tem um novo capítulo neste sábado, quando acontece o jogo contra o Cruzeiro, a partir das 18h30, em Araraquara, no interior de São Paulo.