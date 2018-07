Gilson Kleina muda e escala Palmeiras com 3 atacantes

SÃO PAULO - O Palmeiras vai enfrentar o Atlético-PR, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com um novo esquema, agora com três atacantes. Na tarde desta terça, no último treino antes da estreia na competição, o técnico Gilson Kleina tirou o volante Charles do time e escalou Ananias para atuar pela esquerda, formando o trio ofensivo com Alan Kardec e Leandro.

No último jogo do time, a vitória sobre o Paysandu no sábado, também no Pacaembu, Gilson Kleina havia dito que poderia repensar a formação do meio-de-campo que vinha utilizando e cogitou tirar um dos três volantes para colocar mais um meia. Mas o técnico surpreendeu no coletivo, ao escalar Ananias aberto pela esquerda. Durante a atividade, o lateral-esquerdo Juninho atuou mais recuado e pouco apoiou.

No meio, o paraguaio Mendieta continua como o jogador com a função de armar as jogadas e terá a companhia de Wesley e Márcio Araújo como volantes. A defesa manteve a mesma formação das últimas partidas, com Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho.

Diante do Atlético-PR, nesta quarta-feira, no Pacaembu, o Palmeiras busca somar a 12ª partida seguida sem derrota e tenta adiantar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será na próxima semana, na Vila Capanema, em Curitiba.

O Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley e Mendieta; Leandro, Ananias e Alan Kardec.