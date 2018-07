Gilson Kleina não suporta pressão e pede para deixar o Bahia

O técnico Gilson Kleina não resistiu ao péssimo momento do Bahia, atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, nesta terça-feira, o clube anunciou a saída do treinador, em uma tentativa de evitar o rebaixamento para a Série B, quando faltam cinco rodadas para o encerramento do torneio nacional.

Derrotado pelo Goiás por 3 a 0 no último domingo, o Goiás completou a oitava partida sem vitória no Campeonato Brasileiro. E o péssimo momento deixou o time em situação muito complicada, em 19º lugar, com 31 pontos, cinco a menos do que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a Chapecoense.

Sob o comando de Kleina, que assumiu o time em agosto, o Bahia disputou 23 partidas, com dez derrotas, sete empates e seis vitórias. Além do Campeonato Brasileiro, o time também foi dirigido pelo treinador na Copa Sul-Americana, sendo eliminado pelo peruano Universidad César Vallejo nas oitavas de final.

Para tentar evitar o rebaixamento para a Série B, o Bahia decidiu apostar em uma solução caseira e será dirigido nas cinco rodadas finais do Campeonato Brasileiro pelo até agora auxiliar técnico Charles Fabian. Ele possui forte ligação com o Bahia desde os tempos de jogador, sendo campeão nacional em 1988.

Em busca de uma reação, o Bahia volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai receber o Corinthians, na Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Depois, o time terá pela frente Criciúma (fora), Atlético-PR (em casa), Grêmio (em casa) e Coritiba (fora).