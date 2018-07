Gilson Kleina pede a convocação de Henrique na seleção brasileira

SÃO PAULO - O técnico do Palmeiras, Gilson Kleina, defendeu a convocação do zagueiro Henrique para o amistoso da seleção brasileira contra a Bolívia, no dia 6 de abril, em Santa Cruz de La Sierra. Essa partida foi marcada pela CBF para ter a renda revertida para a família do torcedor boliviano Kevin Espada, que morreu ao ser atingido por um sinalizador na partida entre San José e Corinthians, pela Libertadores.

"Não é fazer campanha, mas o Henrique tem condições de ser convocado. Ele sai jogando, se posiciona bem, faz gol e ainda pode jogar de primeiro volante. Não me causaria surpresa se ele fosse", disse o treinador do Palmeiras, ao elogiar um dos principais jogadores do elenco palmeirense.

Gilson Kleina aprovou a decisão da CBF de marcar o amistoso e disse não ver problemas em perder jogadores para a seleção - para enfrentar a Bolívia, será convocado apenas quem atua em clubes do Brasil. "Acho que é uma atitude de grande valia. Claro que nenhuma fortuna vai tirar a dor da família, mas a iniciativa de querer ajudar é benéfica. Não tem problema perder jogador para a seleção, ainda mais nesse caso", afirmou o treinador.