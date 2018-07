Gilson Kleina promete avaliar garotos do Palmeiras na Copa São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina vai acompanhar a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior com muita atenção, já que, ciente das dificuldades da diretoria para contratar jogadores, ele espera começar a temporada com poucos reforços no Palmeiras. Por isso, olhar para a base é a solução imediata. E o treinador já tem alguns garotos preferidos, mas não descarta a possibilidade de integrar ao elenco profissional mais algum menino que se destaque na Copinha.

As apostas de Kleina para 2013, oriundas de garotos resgatados na base palmeirense, já tiveram oportunidades nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro deste ano. São eles: o lateral-direito Bruno Oliveira, o zagueiro Luiz Gustavo, os meias Diego Souza e Bruno Dybal e os atacantes Índio e Caio.

"O Bruno Dybal é um jogador que bem trabalhado será muito importante. Ele é moderno, como pede o futebol de hoje. Todos seus passes são em diagonais, algo difícil de ser, ainda mais de um garoto. Ele não joga na inércia e sempre procura espaço. O Luiz Gustavo marca muito rápido e tem boa impulsão. Vejo com bons olhos também, mas precisa jogar mais, assim como alguns garotos que também serão observados de perto, como Caio, Índio, Diego Souza e Bruno Oliveira", contou o treinador, deixando claro que, dentre todos, Dybal é o seu preferido.

Dos jovens que agradaram ao treinador, o único que não vai jogar a Copa São Paulo é o atacante Índio, que já tem 20 anos. O Palmeiras estreia na competição no dia 5 de janeiro, contra o Confiança-SE, na Arena Barueri.