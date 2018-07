Gilson Kleina quer contar com todos do elenco da Ponte Preta para bater São Paulo

Com a corda no pescoço, o técnico Gilson Kleina comandou nesta sexta-feira o último treinamento da semana. Antes de dispensar os seus jogadores para folga até segunda, ele já avisou que pretende contar com todo o elenco para o jogo contra o São Paulo, no próximo dia 9, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Nós precisamos de todos empenhados e dando o máximo porque estamos numa competição muito forte. O São Paulo, por exemplo, está na zona de rebaixamento, mas tem um elenco qualificado", afirmou o técnico, que sabe da necessidade de um bom resultado ou uma boa atuação na próxima rodada.

Com 27 pontos, a Ponte Preta ocupa a 13.ª posição, dois a mais do que o São Paulo com 25, mas na 19.ª penúltima posição. A pequena diferença de pontuação mostra que qualquer resultado é possível, com a vantagem do adversário atuar em casa e diante de sua torcida.

Os treinos da semana foram bem aproveitados e a principal novidade foi a presença do meia Renato Cajá, totalmente recuperado de uma lesão do ligamento patelar do joelho esquerdo. Ele está afastado do time há quase dois meses e a sua presença parece certa neste duelo.

Taticamente, o time deve ter três volantes. Resta saber quais jogadores serão escalados. Naldo cumpriu suspensão automática por cartão amarelo e deve retornar ao lado de Fernando Bob e Elton. Só o volante Jadson preocupou os médicos nesta semana, com um entorse no tornozelo.