Gilson Kleina relaciona Valdivia e Patrick Vieira no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina divulgou nesta sábado a lista de relacionados do Palmeiras para o jogo com o Atlético Sorocaba, domingo, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, e incluiu os meias Valdivia e Patrick Vieira, assim como o lateral-esquerdo Juninho, que chegou a ser dúvida para o confronto.

Os dois meias ainda não entraram em campo pelo Palmeiras em 2014, mas Kleina havia adiantado que Valdivia será aproveitado contra o Atlético Sorocaba. Já Patrick Vieira retornou ao clube no início deste ano, após atuar por cinco meses no Yokohama FC, do Japão, cedido por empréstimo. Juninho não tinha presença garantida no jogo deste domingo por causa de dores no pescoço, mas agora está garantido no duelo em Sorocaba.

Em compensação, Diogo (incômodo na região da bacia), Eguren (dores no joelho esquerdo), Vinicius (dores no joelho), Bruno Oliveira (incômodo na coxa direita) e Tiago Alves (contusão no ombro direito) vão desfalcar o Palmeiras, assim como Renato, que machucou o ombro esquerdo na vitória por 2 a 0 sobre o Comercial, na última quinta-feira.

Na manhã deste sábado, o Palmeiras encerrou a sua preparação para o jogo com um treinamento tático, com simulações de lances e trabalhos de bola parada com os titulares. Já os reservas treinaram em outro campo sob o comando do auxiliar Alberto Valentim.

Com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético Sorocaba:

Goleiros: Fernando Prass e Fábio.

Zagueiros: Henrique, Lúcio e Marcelo Oliveira.

Laterais: Juninho, Wendel e William Matheus.

Volantes: França e Wesley.

Meias: Mazinho, Mendieta, Felipe Menezes, Valdivia, Serginho, Patrick Vieira e Marquinhos Gabriel.

Atacantes: Alan Kardec e Leandro.