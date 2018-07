Gilson Kleina relaciona Valdivia e veta Kleber para jogo do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina confirmou neste sábado o retorno de Valdivia ao time do Palmeiras. O chileno foi relacionado para a partida contra o União Barbarense, domingo, no Pacaembu. Mas deve ficar no banco de reservas. Kleber, por sua vez, ainda não fará sua estreia no time.

Valdivia volta a ser relacionado após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda que o deixou fora de combate desde o início do mês. O meia deverá ser uma boa opção para o segundo tempo, uma vez que o treinador vai aproveitar para escalar o mesmo time pela terceira vez seguida neste ano.

O Palmeiras deve entrar em campo escaldo com Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrik Vieira; Vinícius. Trata-se da mesma formação que empatou com o Corinthians, no clássico do Paulistão, e venceu o Sporting Cristal, na estreia da equipe na Copa Libertadores.

O atacante Kleber, um dos reforços do time para a temporada, seguirá fora nesta rodada. Ele vem ganhando ritmo nos treinos após se recuperar de uma lesão muscular. Esperava-se que o jogador fizesse sua estreia neste fim de semana para poder ganhar ritmo, às vésperas do segundo jogo da equipe na Libertadores. O Palmeiras enfrentará o Libertad, na quinta-feira, no Paraguai.

Confira a lista de relacionados o jogo de domingo:

Goleiros: Fernando Prass, Bruno;

Zagueiros: Mauricio Ramos, Leandro Amaro, Vilson, Henrique;

Laterais: Juninho, Weldinho. Marcelo Oliveira;

Volantes: Márcio Araújo, João Denoni, Charles, Wesley, Souza;

Meias: Patrick Vieira, Valdivia;

Atacantes: Vinicius, Leandro, Emerson e Caio.