Gilson Kleina repete time durante treino do Palmeiras

SÃO PAULO - Apesar de estar agora cheio de opções no elenco, o técnico Gilson Kleina parece disposto a manter a escalação do Palmeiras, aproveitando a boa fase do time na Série B - já são quatro vitórias seguidas e a liderança do campeonato. A única novidade para enfrentar o Guaratinguetá neste sábado deve ser o retorno do zagueiro Henrique, titular absoluto, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Para enfrentar o Guaratinguetá no interior paulista, Henrique volta no lugar de Vilson, mantendo a dupla de zaga com André Luiz. Enquanto isso, o recém-contratado atacante Alan Kardec deve ficar novamente como opção no banco de reservas, assim como já aconteceu na última rodada, quando fez sua estreia ao entrar no segundo tempo e ajudar na vitória sobre o Figueirense em Florianópolis.

No treino coletivo realizado nesta quinta-feira, Gilson Kleina escalou o time com Fernando Prass; Luis Felipe, Henrique, André Luiz e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Valdivia; Leandro e Vinicius. Durante a atividade, ele chegou a mudar o esquema tático, colocando Alan Kardec no lugar do volante Charles para jogar com três atacantes - mas não deve usar essa opção desde o começo do jogo.

Gilson Kleina ainda aguarda a regularização da inscrição do volante uruguaio Eguren na CBF, o que pode acontecer nesta sexta-feira, para definir se contará com ele na partida em Guaratinguetá. Já o meia Felipe Menezes, outro reforço recém-contratado pelo Palmeiras, trabalha para melhorar a forma física e deve esperar mais um pouco para fazer a sua estreia com a camisa palmeirense.