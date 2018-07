Gilson Kleina repetirá time do clássico diante do Santos contra o Mirassol

SÃO PAULO - Gilson Kleina comandou um coletivo na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e o trabalho serviu para o técnico confirmar que irá repetir, nesta quarta, contra o Mirassol, às 19h30, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, a mesma escalação do Palmeiras que empatou por 0 a 0 com o Santos, no clássico do último domingo, no Pacaembu.

O zagueiro Vilson, que era dúvida e já havia ficado fora do duelo diante do time santista, voltou a ser vetado por causa de um edema na coxa direita. Desta forma, a equipe seguirá com os mesmos desfalques contabilizados anteriormente para o jogo diante da equipe de Muricy Ramalho. Os outros seis são: Henrique, Leandro Amaro, Souza, Valdivia, Maikon Leite e Kleber.

Com a equipe cheia de baixas, Kleina deve mandar o Palmeiras a campo nesta quarta-feira mais uma vez com a seguinte formação: Fernando Prass; Weldinho, Maurício Ramos, André Luiz e Juninho; Léo Gago, Márcio Araújo, Charles e Wesley; Leandro e Caio.

CAPIXABA NO JOINVILLE

Também nesta terça-feira, o Palmeiras confirmou o empréstimo do lateral-direito Fabinho Capixaba ao Joinville, que, assim como o time do Palestra Itália, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano. Ele não vinha tendo espaço na equipe dirigida por Kleina após as chegadas dos laterais Weldinho e Ayrton como reforços para a sua posição.