Gilson Kleina tem até a Copa para se garantir no Palmeiras

SÃO PAULO - Desde que chegou ao Palmeiras, em 2012, Gilson Kleina jamais foi uma unanimidade e a eliminação da equipe no Campeonato Paulista aumentou ainda mais a pressão sobre os ombros do treinador. E as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro serão fundamentais para traçar o seu destino.

Se o Palmeiras não for bem nas rodadas que serão disputadas antes da Copa do Mundo, dificilmente ele comandará o time na intertemporada que será feita durante o Mundial. A visão da diretoria é que a eliminação no Estadual fez a equipe ganhar tempo de sobra para se organizar e, por isso, não existem mais motivos para desculpas quando começar o Campeonato Brasileiro.

Antes da Copa, o Palmeiras jogará contra Criciúma, Fluminense, Flamengo, Goiás, Vitória, Figueirense, Chapecoense, Botafogo e Grêmio. Os mandos dos jogos serão intercalados, com o time começando a maratona fora de casa.

A derrota para o Ituano, embora tenha deixado os torcedores indignados, não foi vista pelos dirigentes como culpa do treinador. Segundo eles, as lesões de Fernando Prass, Wendel, Valdivia e Alan Kardec fizeram a diferença.

É consenso que o elenco ainda não é bom o suficiente para o Brasileiro, mas poucas peças deverão chegar. O treinador ainda tem muito prestígio com os jogadores, o que lhe ajuda a ter sobrevida. A reformulação para o Brasileiro também passa por ele. Foi com seu aval que Vinícius se transferiu para o Vitória e mais jogadores deverão sair nos próximos dias.

O presidente Paulo Nobre não está preocupado com Kleina no momento, mas com o elenco, pois corre o risco de perder jogadores depois da Copa. Wesley e Alan Kardec estão com contrato perto do fim e Valdivia pode ser negociado caso vá bem no Mundial.