Gilson Kleina tem duas dúvidas no Palmeiras para jogo contra o Paulista SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina ainda tem duas dúvidas para escalar a equipe do Palmeiras que vai fazer jogo atrasado da 10.ª rodada do estadual, nesta quinta-feira, contra o Paulista, no Pacaembu. As dúvidas do treinador estão na lateral-esquerda, no meio-campo e também no ataque, com dois atletas brigando por cada uma dessas posições.