Gilson Kleina tira Mendieta e Felipe Menezes será titular

SÃO PAULO - O meia Felipe Menezes será titular no time do Palmeiras para o jogo neste sábado, em Varginha-MG, contra o Boa, pela Série B. O jogador entra na vaga do paraguaio Mendieta, que vinha jogando como articulador da equipe na vaga do chileno Valdivia, mas que dessa vez vai ficar no banco de reservas.

O técnico Gilson Kleina definiu a escalação no treino nesta sexta-feira pela manhã. De olho na partida de volta pela Copa do Brasil contra o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, um Palmeiras misto vai a campo em Varginha. São quatro titulares poupados (Fernando Prass, Juninho, Vilson e Leandro), além do suspenso Wesley e do machucado Valdivia.

Para as vagas dos atletas que vão ganhar descanso vão entrar o goleiro Bruno, o lateral Fernandinho, o zagueiro Tiago Alves e o atacante Ananias. No lugar de Wesley o titular será o uruguaio Eguren, que passa a assumir a função de primeiro volante. Márcio Araújo e Charles continuam como titulares no setor.

O Palmeiras deve ir a campo com: Bruno; Luis Felipe, Tiago Alves, Henrique e Fernandinho; Eguren, Márcio Araújo, Charles e Felipe Menezes; Ananias e Alan Kardec.