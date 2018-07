Gilson Kleina vai pedir ajudar psicológica para o Palmeiras em 2013

SÃO PAULO - A procura por reforços no Palmeiras não se limita apenas a busca por jogadores. Dar um suporte emocional aos atletas é considerado pelo técnico Gilson Kleina como uma das prioridades para 2013. Por isso, o clube deve contar com uma ajuda psicológica na próxima temporada.

"Quero trabalhar com psicologia do esporte. Vou pedir para a diretoria, porque precisamos de ajudar neste quesito, para conseguirmos ter equilíbrio no momento de dificuldade e para os mais jovens, conseguirem fazer uma boa transição da base para o time profissional", disse Kleina.

Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o clube claramente sentiu e alguns jogadores pareciam demonstrar ainda mais, como Maurício Ramos e Maikon Leite.

"Aqui (no Palmeiras) é muita pressão. Aqui você é cobrado até quando está esperando o semáforo", completou Kleina.