Gilson Kleina vê 'base sólida' para o Palmeiras de 2014

SÃO PAULO -Terminada a Série B do Brasileirão, o Palmeiras já começa a traçar com mais afinco o planejamento para a temporada de 2014, na qual completará 100 anos de existência e espera poder conquistar ao menos um título de expressão, pois estará celebrando o seu centenário no ano seguinte ao do calvário que precisou viver em 2013 com a disputa da segunda divisão nacional.

Para brilhar no próximo ano, o técnico Gilson Kleina aposta na base que conseguiu formar em 2013, no qual o Palmeiras conseguiu formar um time competitivo aliando jogadores experientes a alguns reforços pontuais e garotos promovidos da base.

"Conquistamos foi a base sólida. No ano passado começamos do zero, mas agora não. Temos uma base forte: Fernando Prass, Henrique, Eguren, Wesley, Alan Kardec, Márcio, os garotos", afirmou o treinador, que no último sábado, após a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, em Chapecó, pela última rodada da Série B, destacou a importância de o clube trazer reforços e, ao mesmo tempo, lutar pela permanência dos jogadores do atual elenco.

O atacante Alan Kardec, que chegou a ser sondado pelo Flamengo, disse que pretende continuar jogando pelo Palmeiras em 2014. "Estou bem aqui e não me preocupo com essas notícias. O ano que vem será brilhante para nós", projetou. Confiante de que poderá realizar um ano vitorioso na próxima temporada, o Palmeiras deu início às férias do seu elenco neste domingo e a reapresentação dos jogadores está marcada para 3 de janeiro. Dois dias depois desta data, o time irá iniciar uma pré-temporada em Itu até 17 de janeiro. No dia 19, contra o Linense, no Pacaembu, a equipe palmeirense fará a sua estreia no Campeonato Paulista.