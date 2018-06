Gilson minimiza troca no Botafogo e destaca perfil similar entre Conceição e Jair

A ida de Jair Ventura para o Santos motivou uma reformulação de toda a comissão técnica do Botafogo. Mas as mudanças, capitaneadas pela efetivação de Felipe Conceição como novo treinador, não trouxeram grande impacto no dia a dia. Foi, ao menos, o que garantiu o lateral-esquerdo Gilson nesta segunda-feira.

Em entrevista coletiva, o jogador enfatizou o perfil similar entre Jair Ventura e Felipe Conceição, especialmente no que se refere a cobranças e conversas. Gilson também explicou que o ambiente segue o mesmo do ano anterior.

"O Felipe Conceição é um excelente profissional e conhece todos nós. Tem um perfil parecido com o do Jair, pois conversa e cobra bastante. Isso é fundamental nesse início de temporada", elogiou o atleta, destacando também o bom ambiente do clube.

"É até difícil te dar essa resposta (se o Botafogo terá uma temporada vitoriosa) por conta do tempo curto de treinos até agora", pontuou. "O ambiente é o mesmo, bom entre atletas e funcionários. Alguns jogadores saíram, outros chegaram e mais alguns devem chegar. Espero que possamos ter um bom ano, com conquistas."

Gilson falou ainda sobre o desejo de fazer história no Botafogo como lateral. Com Jair Ventura, ele fez eventualmente a função de meia. "Logicamente que (prefiro jogar) na lateral, na minha posição de origem, mas já atuei em outras funções aqui mesmo no Botafogo. Procuro sempre estar preparado para contribuir. A minha vontade é de ter sequência atuando na lateral. Espero ter um ano muito bom. Estou no meu melhor momento na carreira, fisicamente, tecnicamente e psicologicamente."