Giménez sofre lesão, desfalca Atlético de Madrid e preocupa a seleção uruguaia

A suada vitória sobre o Deportivo La Coruña no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, deixou sequelas no Atlético de Madrid. Depois da grave lesão de Augusto Fernández ser confirmada, nesta segunda-feira foi a vez do zagueiro uruguaio José Giménez ser diagnosticado com um problema físico, sofrido justamente nesta partida.

"Depois dos primeiros exames do departamento médico, o uruguaio foi submetido a uma ressonância magnética. E foi confirmado que o zagueiro sofreu uma lesão miofascial de grau I-II no adutor mediano do músculo da perna direita", explicou o Atlético em comunicado oficial.

Giménez precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida de domingo, depois de sofrer a lesão. Pouco antes, Fernández já havia deixado o gramado por conta do rompimento do ligamento cruzado do joelho direito.

O Atlético não divulgou o tempo previsto para a recuperação de Giménez, mas o jogador será desfalque no importante duelo com o Bayern de Munique quarta-feira, em casa, pela Liga dos Campeões. Também deverá perder algumas partidas do Campeonato Espanhol.

Além de se tornar desfalque para o Atlético, Giménez preocupa a seleção uruguaia. Titular absoluto do país, ao lado de seu companheiro de clube Godín, o jogador pode ser problema para os próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, contra Venezuela e Colômbia, nos dias 6 e 11 de outubro, respectivamente.