Giménez sofre lesão muscular e vira desfalque no Uruguai contra a Rússia

Uma das referências da defesa do Uruguai, o zagueiro José María Giménez vai desfalcar a seleção sul-americana contra a Rússia nesta segunda-feira, em Samara, pela rodada final do Grupo A da Copa do Mundo. Como as duas equipes já estão classificadas, o duelo vai decidir a primeira colocação da chave.

De acordo com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), o defensor será baixa certa contra os anfitriões da Copa porque sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está em tratamento. A entidade não revelou detalhes sobre a contusão e nem estabeleceu um prazo para o seu retorno.

"O jogador está fazendo um trabalho diferenciado. Esperamos a evolução do caso para que ele seja reintegrado ao grupo", informou a AUF. Assim, o zagueiro será desfalque certo contra a Rússia, às 11 horas (de Brasília) desta segunda, em Samara.

O jogador do Atlético de Madrid forma a dupla de zaga com Godín, com quem também joga no time espanhol. No time uruguaio, ele vem sendo decisivo tanto na defesa quanto no ataque. Foi dele o gol da vitória sobre o Egito, por 1 a 0, aos 44 minutos do segundo tempo.

O técnico Oscar Tabárez ainda não se manifestou sobre a mudança na defesa uruguaia. Mas Sebastián Coates é o mais cotado para assumir a vaga de Giménez nesta segunda-feira.