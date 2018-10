Giménez sofre lesão muscular em jogo do Atlético de Madrid e desfalca o Uruguai

O zagueiro José María Giménez desfalcará a seleção uruguaia em seus dois próximos amistosos. O jogador sofreu uma lesão quando atuava pelo Atlético de Madrid e precisou ser cortado da convocação para os duelos contra Coreia do Sul e Japão, conforme anunciou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta quinta-feira.

Giménez defendia o Atlético na última quarta-feira, diante do Brugge, pela Liga dos Campeões, quando sentiu um problema na coxa esquerda e precisou ser substituído no intervalo. Após ser submetido a exames, teve diagnosticado um lesão no músculo isquiotibial.

A AUF não determinou a gravidade da lesão nem o tempo previsto de afastamento, mas o certo é que o problema foi suficiente para tirar Giménez da partida contra o Coreia, dia 12 de outubro, em Seul, e do duelo com o Japão, quatro dias mais tarde, em Saitama.

Giménez ainda se tornou outro problema para o Atlético, que no mesmo duelo contra o Brugge perdeu o atacante Diego Costa por lesão. Lesionado, aliás, o jogador ficou de fora da convocação da seleção espanhola para as partidas contra País de Gales e Inglaterra.