Giménez volta a treinar na seleção uruguaia e deve enfrentar Portugal nas oitavas

Depois de desfalcar o Uruguai contra a Rússia, o zagueiro José María Giménez demonstrou nesta quarta-feira estar recuperado de um problema muscular. Ele treinou com o restante do elenco na cidade de Nijni Novgorod e vive a expectativa de estar em campo no duelo contra Portugal no próximo sábado, em Sochi, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Giménez fez os dois primeiros jogos da Copa como titular, nas vitórias sobre Egito e Arábia Saudita, ambas por 1 a 0. No primeiro jogo, foi dele o gol que garantiu os três pontos. Mas na semana que antecedeu o duelo contra a seleção anfitriã, ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Quando não contou com o jogador, o técnico Oscar Tabárez optou por mexer no esquema tático e mandou o Uruguai a campo com três zagueiros em vez do 4-4-2 utilizado até então. Foi o melhor jogo da equipe no Mundial com uma vitória por 3 a 0 sobre os russos, que eram a principal surpresa da Copa - vinha de vitórias por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita e 3 a 1 em cima do Egito.

A quarta-feira também foi o último treino do Uruguai aberto para a imprensa antes do duelo contra Portugal. Na quinta, o treinador informou que fará atividade fechada para os jornalistas em Nijni Novgorod para definir a escalação do time e na sexta-feira a delegação viajará para Sochi.