Giovani Augusto diz que Vasco errou menos e valoriza ponto conquistado

Botafogo e Vasco fizeram um clássico carioca, nesta terça-feira, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficaram no 1 a 1. No Engenhão, o cruzmaltino saiu atrás no placar, mas ainda no primeiro tempo, conseguiu empatar com Máxi Lopez. Uma das apostas do técnico Alberto Valentim para tentar fazer o time conquistar a vitória na etapa final, o meia Giovani Augusto analisou o resultado de forma positiva.

"O jogo foi muito complicado diante de um concorrente direto. Nossa equipe errou menos, mas mesmo assim não conseguiu vencer. De qualquer forma saímos com um ponto como visitantes, que é um resultado importante", disse Giovanni Augusto, na saída do gramado do Engenhão.

Mas o meia exibiu incômodo com o momento complicado do Vasco, que venceu apenas um dos últimos nove jogos que fez no Brasileirão. "Agora vamos trabalhar para voltarmos a vencer na próxima rodada para tirar a equipe dessa situação complicada", afirmou.

Com o resultado, o Vasco segue em situação ruim, ainda que agora fora da zona de rebaixamento. Com apenas 31 pontos em 28 partidas disputadas, está na 15.ª posição. A equipe carioca volta a campo no próximo fim de semana, quando encara o Cruzeiro, em São Januário, às 16 horas de domingo.